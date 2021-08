Seleção de sub-21 concentrou-se para início da qualificação para o Euro'2023

Redação com Lusa

A seleção realiza a primeira sessão de treino ao fim da tarde, pelas 18h00, na Cidade do Futebol, sendo que os 15 minutos iniciais serão abertos aos órgãos de comunicação social.

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 concentrou-se esta segunda-feira numa unidade hoteleira em Oeiras, para iniciar a preparação do primeiro jogo de qualificação para o Europeu'2023, frente à Bielorrússia, em 6 de setembro, na Amadora.

Do lote de 24 jogadores convocados pelo selecionador Rui Jorge, apenas o defesa Tiago Djaló, dos franceses do Lille, devidamente autorizado a apresentar-se durante a tarde, não está, para já, integrado no estágio da seleção das "quinas".

Portugal inicia frente à Bielorrússia, a 6 de setembro, no Estádio José Gomes (Amadora), pelas 19h00, a qualificação para o próximo Campeonato da Europa da categoria, que será organizado conjuntamente pela Geórgia e pela Roménia em 2023.

A seleção portuguesa está integrada no grupo D, juntamente com a Grécia, Islândia, Bielorrússia, Chipre e Liechtenstein.

Os nove vencedores dos grupos e o melhor segundo classificado (sem contar os resultados contra as equipas no sexto lugar) qualificam-se diretamente para a fase final, juntando-se à Geórgia e à Roménia.

Lista dos 24 convocados

- Guarda-redes: Celton Biai (Vitória de Guimarães), João Monteiro (Belenenses SAD) e João Gonçalves (Boavista).

- Defesas: Eduardo Quaresma (Tondela), João Mário (FC Porto), Jota Gonçalves (Tondela), Nuno Tavares (Arsenal, Ing), Tiago Djaló (Lille, Fra), Tiago Araújo (Arouca), Tomás Tavares (Benfica) e Tomás Araújo (Benfica).

- Médios: Afonso Sousa (Belenenses SAD), André Almeida (Vitória de Guimarães), Fábio Vieira (FC Porto), Paulo Bernardo (Benfica), Tiago Dantas (Tondela), Tomás Händel (Vitória de Guimarães) e Vítor Ferreira (FC Porto).

- Avançados: Fábio Silva (Wolverhampton, Ing), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (Benfica), Gonçalo Borges (FC Porto), Henrique Araújo (Benfica) e Tiago Tomás (Sporting).