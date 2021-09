Seleção de sub-18 perde com a Espanha no Torneio de Limoges

O próximo jogo da equipa das quinas disputa-se na sexta-feira, diante da França, novamente em Beaublanc.

A seleção portuguesa de futebol do escalão sub-18 perdeu, esta quarta-feira, em Beaublanc com a Espanha, por 2-0, no arranque do Torneio de Limoges.

O resultado foi feito na primeira parte, com ambos os golos a serem marcados por Fabian Rangel, aos 26 e aos 38 minutos.

A seleção lusa encerra este quadrangular no domingo, agora contra os sub-18 da Suíça.