Seleção de sub-17 conquista o pleno de vitórias rumo ao Europeu

A equipa das quinas, já apurada e a quem bastava um empate para ganhar a "poule", impôs-se com golos de João Simões, aos 38 minutos, e Olívio Tomé, aos 71

A seleção portuguesa de sub-17 venceu esta terça-feira a Eslovénia por 2-0, no Estádio do Algarve, consumando com um triunfo o apuramento para a Ronda de Elite do Europeu 2023 com o primeiro lugar no Grupo 1.

A equipa das quinas, já apurada e a quem bastava um empate para ganhar a "poule", impôs-se com golos de João Simões, aos 38 minutos, e Olívio Tomé, aos 71.

No primeiro tento, João Simões surgiu solto na área a dar o melhor seguimento a um cruzamento atrasado de Martim Fernandes, da direita, enquanto, no segundo, Olívio Tomé "sentou" um adversário antes de se enquadrar com a baliza, fazendo a bola passar por entre vários adversários.

Os pupilos de Filipe Ramos fizeram assim o pleno de três triunfos, depois dos 6-1 sobre o Cazaquistão e os 3-0 frente às Ilhas Faroé.

A oito de dezembro realiza-se o sorteio para a Ronda de Elite, que será disputada na próxima primavera.

O campeonato da Europa vai decorrer na Hungria, entre 12 de maio e quatro de junho, juntando 16 equipas, divididas inicialmente por quatro grupos.