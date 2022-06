Seleção com todos disponíveis na véspera do embate com a Suíça

A seleção portuguesa realizou este sábado o último treino de preparação para o encontro com a Suíça, do Grupo 2 da Liga das Nações A, um apronto que contou, pela primeira vez, com os 26 convocados.

Na sexta-feira, apenas tinham subido ao relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, os suplentes utilizados e aqueles que não foram opção no empate a um golo com a Espanha, em Sevilha, enquanto os titulares, bem como o capitão Cristiano Ronaldo, que foi lançado na segunda parte, ficaram pelo ginásio a fazer trabalho de recuperação.

Hoje, durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, o grupo de jogadores de campo foi dividido em dois para a realização dos habituais exercícios de aquecimento com e sem bola, com os três guarda-redes a efetuarem trabalho específico à margem.

A partir das 12:30, o selecionador luso, Fernando Santos, e o médio Bruno Fernandes vão falar aos jornalistas, em conferência de imprensa de antevisão ao desafio de domingo, da segunda jornada do Grupo 2.

Com o empate de quinta-feira, Portugal e Espanha somam um ponto cada, enquanto a República Checa lidera o grupo, com três, após o triunfo por 2-1 na receção à Suíça, próxima adversária da equipa das "quinas".

A partida está agendada para domingo, a partir das 19:45, no Estádio José Alvalade, e será dirigida pelo israelita Orel Grinfeld.

Após o encontro com os suíços, Portugal volta ao mesmo palco, em 9 de junho, para medir forças com a República Checa, seguindo depois para Genebra, onde irá atuar no dia 12, naquele que será o segundo embate com os helvéticos.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.