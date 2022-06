Seferovic: "Jogámos bem e podíamos ter marcado mais a Portugal"

Declarações do avançado da Suíça feitas após o duelo com Portugal (1-0), no qual apontou o solitário golo da vitória, referente a nova rodna do grupo A2 da Liga das Nações 2022

Significado do golo: "Significa três pontos. Era importante jogar 90 minutos. Jogámos bem, podíamos ter marcado mais."

Jogar em Portugal foi vantajoso: "Não, todos sabemos que Portugal é uma grande equipa, com grandes jogadores. Hoje foi mais um jogo em que estivemos bem e vencemos."