"Se Ronaldo vai ao chão é mais fácil apitar penálti, com a sua hierarquia..."

Declarações de Iñaki Williams, jogador do Gana, após a derrota com Portugal (3-2) na primeira jornada do Grupo H

Disputar um Mundial pelo Gana: "Estou muito contente e orgulhoso. É o sonho da minha família."

Análise do jogo: "Demos muito espaço a uma equipa como Portugal. Estou orgulhoso de toda a equipa. Ninguém pensava que íamos chegar tão vivos ao final. Isto não acaba aqui. Faltam dois jogos e temos de entrar para ganhar. Depende de nós."

Penálti de Ronaldo: "Não me parece penálti. Um jogador com a hierarquia de Ronaldo, se vai ao chão, é mais fácil de apitar."