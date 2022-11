"Se o telefone agora toca e o Rafa me diz que pode ter uma conversa comigo..."

Fernando Santos, selecionador de Portugal, deu uma entrevista à Sport TV.

Renúncia de Rafa: "Dossiê fechado não existe, nunca existiu comigo. Sempre disse que comigo a Seleção estaria aberta a todos os jogadores. Havia casos como os do Tiago e Ricardo Carvalho, tinham enviado cartas a pedir recusa, depois houve conversa e resolveram ao contrário. Depois existe uma questão legal. O jogador solicita não ser convocado. Mas há a questão legal da obrigatoriedade se forem convocados. Para mim não há casos encerrados. Se o telefone agora toca e o Rafa ou alguém me diz que podia ter uma conversa comigo, eu pergunto a que horas. Conversava seguramente, depois eu comunicaria à Federação e ele teria que colocar a questão formalmente. Comigo ele vem desde 2016, tinha vindo em 2014 com Paulo Bento. Foi selecionado da última vez, como no Europeu de 2021 e depois disso. É um ciclo normal. Em outubro e novembro foi convocado, não fez parte por lesão."

Portas nunca estão fechadas a ninguém: "Nunca as portas da seleção se fecharam a ninguém. Seria titular na Seleção? Este Rafa e o Rafa de sempre. Se o convoquei sempre... Em 2016, 2019, 2020, 2021, 2022... Tem a ver com o que os jogadores me dizem em campo. Eles no campo é que me dizem se querem jogar."

Todos são potencias titulares: "Antes havia sempre potenciais jogadores a ser utilizados e havia três que ficavam de fora. Não é o caso agora, um pouco por culpa minha, Deschamps, Luís Enrique... dissemos que todos os 26 poderiam ser utilizados. Todos são potenciais titulares. E com cinco substituições a probabilidade é ainda maior. Não há hoje jogadores em que seja eles e mais dez."

Espera telefonema de Rafa? "Eu respeito. Sempre respeitei o que os outros pensam, é de bom senso. Não os faz melhores ou piores. Não vai é partir de mim."