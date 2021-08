"Se o Ronaldo vem à Seleção de corpo e alma? Quem duvidar disso..."

Declarações de Fernando Santos, Selecionador de Portugal, após anunciar os convocados para os desafios frente a República da Irlanda e Azerbaijão, de qualificação para o Mundial'2022, e ainda frente ao Catar, de preparação.

Na conferência de imprensa em que anunciou os convocados para os próximos desafios da Seleção, Fernando Santos garantiu que Cristiano Ronaldo não está lesionado - na quarta-feira saiu do treino da Juventus com queixas no braço direito - e que está de "corpo e alma" na Seleção.

"Vi nas notícias que o Cristiano saiu lesionado, mas tenho a certeza absoluta que ele está bem. Não foi reportado nada pelo departamento clínico. Se tivesse algum problema, ele mesmo teria feito chegar isso", garantiu.

"Sobre o mercado... as capas dos jornais de todo o mundo falam dele hoje. É perfeitamente normal, é o Cristiano Ronaldo. Ainda no último jogo entrou 30 minutos e fez um golo à Cristiano. O que há mais a dizer? Se vem à Seleção de corpo e alma? Quem duvidar disso, tem de duvidar de muita coisa. Não se pode duvidar do amor que ele tem à Seleção", acrescentou o selecionador.