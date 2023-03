"Se estivesse no papel de Martínez, seria Ronaldo e mais 10. Ele precisa de ser opção"

Muito se falou sobre a continuidade de Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional, mas Roberto Martínez desfez as dúvidas e destacou a importância do capitão da equipa das quinas.

A presença de Cristiano Ronaldo na primeira convocatória de Roberto Martínez como selecionador nacional foi muito discutida, mas o técnico espanhol acabou por desfazer as dúvidas ao chamar o agora jogador do Al Nassr, a quem deixou muitos elogios na conferência de Imprensa após divulgar a lista de convocados.

Resta agora saber se o capitão terá lugar no onze inicial desta nova era. Para Leonel Pontes, antigo treinador de Cristiano Ronaldo, tendo trabalhado com ele quer no Sporting, quer na seleção, o ex-Manchester United, nem sequer deveriam existir dúvidas.

"Se estivesse no papel do selecionador, seria Ronaldo e mais 10. Ele, neste momento, precisa mesmo de ser opção. Acho que Portugal não lhe pode virar as costas. Ele já deu tanto a Portugal e ele tem mesmo de ser opção. O nosso selecionador tem de ser muito inteligente na forma como o vai gerir no dia a dia e na competição que aí vem", começou por afirmar em declarações ao programa "Bola Branca", da Rádio Renascença.

"Qualquer selecionador inteligente percebe que Ronaldo é fundamental nesta seleção. Aliás, também foi público que Roberto Martínez deslocou-se à Arábia para falar com o Cristiano. Portanto, à partida seria uma convocatória previsível, mas a forma como selecionador falou da importância do jogador, daquilo que ele representa para a seleção, daquilo que representa para os mais jovens e do impacto que pode ter na equipa foi revelador daquilo que é a intenção de dar continuidade ao jogador que é a imagem da Seleção Nacional", concluiu.