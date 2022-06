Sarabia após o empate de Sevilha: "Precisamos de melhorar"

Declarações do jogador que passou a última época pelo Sporting, no final do encontro com Portugal (1-1), referente à Liga das Nações

Reação ao empate: "Tivemos algumas boas fases, mas precisamos de melhorar. Temos de tornar este ponto em algo bom, ganhando o próximo jogo".

Futuro próximo de La Roja: "O treinador ainda não nos disse nada, mas tenho a certeza que o fará. Temos de ter uma mentalidade vencedora e ir a Praga para jogar o nosso jogo".

Valor do adversário: "Portugal é uma boa seleção e tem bons jogadores. Mas fizemos um bom jogo, é uma pena o golo ao minuto 80, mas isto não muda nada para nós, porque continuamos a pensar em ganhar todos os jogos. É pensar no próximo."

Resultado prova que Portugal e Espanha são favoritos no grupo? "Era importante ganhar em casa, com os nossos adeptos. Queremos sempre ganhar. Não gosto de pensar em favoritos ou quem tem mais oportunidades. Não é no papel que se ganham jogos. Vamos demonstrá-lo e tentar ganhar o próximo jogo."

Sporting: "Estou centrado na seleção e não penso noutra coisa"