Santos Silva: "Uma coisa é certa: a Seleção conta com o apoio de todo o país"

Santos Silva dá os parabéns e afirma que Portugal começou da melhor maneira.

O presidente da Assembleia da República deu hoje os parabéns à seleção de Portugal de futebol pela sua vitória frente ao Gana no primeiro jogo do Campeonato do Mundo, considerando que começou a competição da melhor maneira.

"Parabéns à seleção de Portugal que começou o Mundial da melhor maneira. Toda a força e empenho para os próximos jogos porque uma coisa é certa: a Seleção conta com o apoio de todo o país", escreveu Augusto Santos Silva na sua conta na rede social Twitter.

A seleção portuguesa de futebol estreou-se hoje no Mundial de futebol de 2022 com um triunfo por 3-2 sobre o Gana, em encontro da primeira jornada do Grupo H, no Estádio 974, em Doha.

Cristiano Ronaldo, aos 65 minutos, de penálti, João Félix, aos 78, e Rafael Leão, aos 80, apontaram os tentos da formação das quinas, enquanto André Ayew, aos 73, e Osman Bukari, aos 89, faturaram para os africanos.

No primeiro jogo do agrupamento, Coreia do Sul, comandada pelo treinador português Paulo Bento, e Uruguai empataram sem golos, pelo que Portugal, que na segunda-feira enfrenta os sul-americanos, já lidera isolado o grupo, com três pontos.