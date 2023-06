"Kvaratskhelia? Não estamos preocupados com isso..."

Redação com Lusa

A ausência de Khvicha Kvaratskhelia das opções da Geórgia para o jogo com Portugal, na quarta-feira, da ronda inaugural do Grupo A do Europeu de sub-21, passa ao lado da seleção nacional, assegurou esta sexta-feira o futebolista Samuel Soares.

Talento ímpar daquela antiga república soviética, o extremo do Nápoles constava da lista de 35 pré-convocados dos anfitriões, mas abdicou da sua participação na quinta-feira, no ocaso de uma época em que se sagrou campeão italiano e também arrebatou os prémios singulares de jogador mais valioso da Serie A e de melhor jovem da Liga dos Campeões.

"Se essa baixa dá vantagem aos adversários? Sinceramente, não estamos preocupados com isso. Ainda não entrámos nessa fase do trabalho [de análise ao oponente]. Estamos mais focados em nós e, quando o nosso mister achar que é o momento ideal, veremos a Geórgia", assumiu o guarda-redes do Benfica, de 21 anos, em conferência de imprensa.

A equipa orientada por Rui Jorge aterrou durante a madrugada desta sexta-feira na capital Tbilisi e retomou esta tarde os treinos num relvado secundário do Estádio Mikheil Meskhi, um dos oito recintos da 24.ª edição do Europeu de sub-21, sendo que o médio Fábio Vieira, dos ingleses do Arsenal, esteve condicionado a trabalho de ginásio pelo terceiro dia seguido.

"[O espírito] Está muito bom. Estou neste espaço há um ano e, desde que cheguei, senti um grupo muito junto e todos disponíveis uns para os outros. Vamos atacar com tudo e dar o máximo para representar o país", reconheceu Samuel Soares, que se estreou pelo conjunto principal do Benfica no dia da consagração do 38.º cetro de campeão nacional.

Adjetivando de "especial" o dia anterior, quando se sentiu "privilegiado" por ter festejado mais um aniversário no seio dos sub-21, o "guardião" acompanha o habitual titular Celton Biai (Vitória de Guimarães) e Francisco Meixedo (FC Porto B) nas opções para a baliza.

"Há uma relação muito boa. Seja qual for a escolha do treinador para jogar, sabemos que os outros estarão lá para nós e com a preocupação de que estejamos no nosso melhor possível para ajudar a equipa. Quem é o melhor? Somos os três em conjunto", gracejou.

Portugal começa a sua nona participação em fases finais face à Geórgia, na quarta-feira, às 20h00 locais (17h00 em Lisboa), no Estádio Boris Paichadze, em Tbilisi, na abertura do Grupo A, que também inclui um duelo em simultâneo entre os Países Baixos e a Bélgica.

​Finalista derrotada em 1994, 2015 e 2021, a formação das "quinas" precisa de ficar numa das duas primeiras posições da poule para aceder à fase seguinte da prova, que integra 16 participantes pela segunda edição seguida e é coorganizada por Roménia e Geórgia, país que vai receber a final, aprazada para 8 de julho, na Adjarabet Arena, em Batumi.

"Sentimo-nos candidatos [ao título]. Não somos favoritos, mas candidatos. Uma seleção como Portugal tem de ser sempre candidata. Rendimento invicto na qualificação? Dá-nos confiança, mas não nos vamos focar no que está para trás. Foi bom, mas, se estivermos agarrados a isso, não vai correr bem", advertiu Samuel Soares, que chegou a fazer parte do percurso nacional até aos quartos de final da edição de 2019 do Europeu de sub-17.