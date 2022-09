Samuel Costa: "O mais importante, para nós, não era propriamente o resultado"

Declarações do médio português, no final do encontro com a Geórgia (4-1)

Reação após vitória e golo: "Estou muito feliz pela minha estreia, estou contente pela vitória. É um jogo que serve para preparar o Europeu e, obviamente, sinto que o meu trabalho é recompensado e quero continuar a poder fazer parte desta equipa."

Prioridades no particular: "O mais importante, para nós, não era propriamente o resultado, era a equipa sair do jogo com boas sensações. Creio que tivemos boas fases do jogo, conseguimos impor o nosso jogo, ter posse de bola por vários momentos e quero agradecer ao público, porque [a receita] deste jogo foi para a causa das vítimas do incêndio."

Sensações da presença na Seleção: "Para mim é um orgulho enorme fazer parte desta seleção, que tem grandes jogadores, muitos deles já jogam em boas ligas, em grandes clubes, e é um orgulho estar aqui no meio deles e poder crescer"