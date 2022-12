"Salada da Seleção? O segredo é apenas este: bom produto, tempo e conhecimento"

COMENTÁRIO DE HÉLIO LOUREIRO - Chef de cozinha desafiado por O JOGO a fazer a salada da Seleção, por inspiração de Fernando Santos e Pepe

"Recordo com muito carinho o grande jogador que é Pepe, a sua singular postura, educação e bom trato, tantas vezes em contraponto com a sua postura mais felina em campo, assim como a sua assertividade quando disse: "Se não juntarmos os ingredientes, não fizermos a salada, não adianta o tomate ou a cebola sozinhos", ao que contrapôs Fernando Santos: "Tenho estes ingredientes todos, como é que vou fazer uma boa salada para este jogo?"

Na verdade, um bom ingrediente "per si" é sempre motivo de exaltação pantagruélica. Olhemos para tantos portugueses que enaltecem as qualidades gustativas dos nabos, que eu abomino, e que os tragam na sua forma original e simples. Ou então para os que se deixam deliciar com alguns melões que lhes são servidos por vezes em fartas talhadas.

Sim, um bom produto pode, fala e vale por si, mas como em tudo na vida a fusão perfeita, o mister de complementar alguns ingredientes com outros é que faz a receita perfeita.

A mestria do Chefe é escolher os ingredientes perfeitos sem os desvirtuar, sem lhes retirar a essência, o sabor e o aroma, os conjugar em harmonia de tal forma que todos sobressaiam sem se anularem, sem perder o vigor e fragor, mas acima de tudo na integração habilidosa tomada pelos sentidos de forma a que se comportem na prova num deleite que seja um clamor e êxtase, e, que fechando os olhos imaginemos Tyche*, segurando no seu vaso de onde jorram os ingredientes, legumes e frutos e onde instabilidade da sorte é ditada depois de terminada a refeição, rogando aos deuses que seja uma belíssima digestão ao invés de uma azia que nenhum de nós deseja.

Esperemos pela receita para o jogo, pois o produto é bom e na cozinha o segredo é apenas este: bom produto, tempo e conhecimento.



*Tyche - deusa grega da fortuna simbolizada com uma cornucópia de flores e frutos, simbolizando também a inconstância da sorte."