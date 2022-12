Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Braga (segunda-feira, 20h15), em Alvalade, a contar para os ​​​​​​​quartos de final da Taça da Liga.

Saída de Fernando Santos: "Nunca fico muito surpreendido com a saída de nenhum treinador, porque o futebol é mesmo assim. Antigamente dizia-se que em Inglaterra ficavam muito tempo... O mister Fernando Santos ficou muitos anos na Federação. Ganhou títulos, deu-nos muito e depois entram novos ciclos. Faz parte de clubes e das seleções. Jogadores mudam, treinadores mudam. Faz parte, vejo com naturalidade. Toda a gente tem que agradecer aquilo que ele fez, o que nos deu, os únicos dois títulos que temos. É seguir em frente, porque faz parte e às vezes até é bom. Contra mim falo, que me pode acontecer o mesmo no Sporting um dia."