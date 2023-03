Saiba quem é Ángel Algobia, o médio que está na lista de Roberto Martínez

Jogador do Getafe nasceu em Madrid, mas é filho de uma portuguesa natural de uma pequena aldeia de Bragança.

Ángel Algobia Esteves, médio do Getafe, faz parte da lista de 200 jogadores que o selecionador de Portugal, Roberto Martínez, tem observado. O jogador de 23 anos nasceu em Velilla de San Antonio, pequena localidade dos arredores de Madrid. Os pais, o espanhol Manuel Algobia e a portuguesa Fernanda Preciosa Esteves, vivem e trabalham na capital espanhola, mas a mãe é natural de Rabal, uma aldeia de Bragança que tem apenas 170 habitantes.

Jonathan Sánchez, empresário do médio, contou a O JOGO a reação que o jogador teve quando soube que estava a ser observado por Roberto Martínez. "É um sonho, é alucinante. Mesmo que não seja chamado pelo selecionador de Portugal, só estar na lista já é incrível".

Proveniente de uma família humilde, Ángel ganhava, há três anos, apenas 400 euros brutos na equipa B do Rayo Vallecano, onde fez toda a formação, mas em 2020 mudou-se para o Getafe e era o capitão da equipa B que jogava no quinto escalão. Quique Flores, antigo treinador do Benfica, foi vê-lo e chamou-o para a equipa principal, tendo realizado 19 jogos no campeonato em 2022/23. Apesar de jogar na Liga das Estrelas, manteve a humildade. E se os companheiros aparecem nos treinos com Porches e Ferrarris, o médio manteve "o seu velho automóvel que tem há 12 anos e a cair aos bocados", como nos conta Jonathan Sánchez.