"Sabemos que somos superiores, mas não podemos facilitar"

André Almeida realça que Portugal não pode "facilitar" com o Liechtenstein.

O médio André Almeida afirmou que a seleção portuguesa de futebol de sub-21, apesar de "superior", não pode "facilitar" na receção de quinta-feira ao Liechtenstein, relativa à fase de qualificação para o Euro'2023.

Titular no primeiro jogo da equipa no grupo 4, frente à Bielorrússia (triunfo por 1-0), em 6 de setembro, o futebolista de 21 anos sublinhou que Portugal vai entrar no jogo com a seleção alpina para "ganhar", embora consciente da necessidade de "respeitar" o adversário e de dar o "melhor" que tem.

"Sabemos que somos superiores ao adversário. Então, estamos num espaço em que não podemos facilitar. Temos que dar o nosso melhor, com o máximo respeito pelo nosso adversário", vincou, numa roda de imprensa que antecedeu o treino vespertino de hoje, no segundo dia do estágio que decorre numa unidade hoteleira de Guimarães.

Na antecâmara do compromisso com o Liechtenstein, marcado para as 20:15 de quinta-feira, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, André Almeida frisou ainda que a equipa das quinas tenciona vencer os 10 jogos do grupo para se qualificar para o próximo europeu, coorganizado pela Roménia e pela Geórgia, mas sem abdicar de um "pensamento jogo a jogo".

Depois dos sub-21 portugueses terem atingido a final do mais recente europeu da categoria, em junho passado -- derrota com a Alemanha 1-0 -, o jogador realçou também que o 'leque' de 23 jogadores às ordens de Rui Jorge deve estar à altura da "muita qualidade" que o país tem apresentado em "todas as gerações" dos escalões de formação.

Com 57 jogos oficiais ao serviço do Vitória de Guimarães desde a temporada 2019/20, o médio vimaranense considerou que as recentes chamadas à seleção sub-21 são o culminar do seu trabalho, permitindo-lhe conhecer outras promessas lusas da sua geração, dentro e fora do campo.

"Há aqui jogadores com os quais nunca tive um relacionamento. Estamos a conhecer-nos. Os estágios também servem para isso. Estamos a criar um grupo muito forte e unido, com o objetivo de nos qualificarmos para o europeu", disse.

Convencido de que o "entrosamento" numa seleção nunca iguala o de uma equipa de futebol que trabalha junta todos os dias, André Almeida salientou ainda que o estágio pode facilitar o trabalho dentro de campo, depois de uma jornada inaugural marcada pelo desperdício de várias oportunidades, frente à Bielorrússia.

O jogador enalteceu ainda a "experiência muito positiva" de trabalhar com o selecionador Rui Jorge, com o qual disse só ter "a aprender".

Portugal, vice-campeão europeu de sub-21 e quarto classificado do grupo 4, com três pontos num jogo, recebe o Liechtenstein, às 20:15 de quinta-feira, em Vizela, e defronta a Islândia em 12 de outubro, em Reiquejavique, capital do país nórdico.