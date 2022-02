Rumo ao Mundial: Dragão com lotação esgotada para o Portugal-Turquia

Partida do play-off de apuramento agendada para 24 de março.

Os bilhetes para o jogo entre Portugal e Turquia, no play-off para o Mundial'2022, que se vai disputar no Estádio do Dragão, em 24 de março, estão esgotados, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol.

A partida decisiva para as aspirações de Portugal em chegar ao Catar marca o regresso da equipa das quinas à "casa" do FC Porto, desde a goleada imposta à Croácia (4-1), em 5 de setembro de 2020, na fase de grupos da Liga das Nações.

Caso vença a Turquia, Portugal segue para a final do caminho C do play-off, defrontando, também no Estádio do Dragão, num encontro agendado para 29 de março, o vencedor do embate entre a Itália, campeã da Europa, e a Macedónia do Norte.

O Mundial de 2022 vai ser disputado no Catar, entre 21 de novembro e 18 dezembro.

Desde 16 de novembro de 2003, data da inauguração do Estádio do Dragão, Portugal já disputou 11 encontros no recinto azul e branco, entre os quais o jogo inaugural do Euro'2004, no qual foi derrotado pela Grécia, por 2-1, e a final da Liga das Nações, que conquistou, em 9 de junho de 2019, frente aos Países Baixos (1-0).

Com uma capacidade a rondar os 50 mil espectadores, o Estádio do Dragão recebeu ainda a final da Liga dos Campeões de 2020/21, vencida pelo Chelsea frente ao Manchester City, por 1-0.