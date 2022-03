Rui Vitória: "Percebo essa determinação pelas palavras do Cristiano Ronaldo"

Caso os macedónios logrem um inédito apuramento, Portugal falhará a primeira grande competição no século XXI, após 11 presenças seguidas desde 2000 em campeonatos do mundo e da Europa

Rui Vitória manifestou esta segunda-feira confiança na qualificação da seleção nacional para a fase final do Mundial'2022, falando à margem da 19.ª gala "O Melhor Treinador", promovida pelo jornal semanário O Gaiense.

A "esperança e convicção" de Rui Vitória na oitava participação, e sexta consecutiva, de Portugal no principal torneio mundial de seleções, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, se deve à "grande capacidade" dos jogadores nacionais em "dar respostas em momentos importantes".

"Por isso, não vejo outra hipótese senão ganhar. É evidente que vai ser um jogo difícil. É uma final e a Macedónia do Norte acredita que pode vencer, mas acho que não vamos deixar que isso aconteça. Estes jogadores vão querer estar no Mundial. Percebo essa determinação pelas palavras do Cristiano Ronaldo, que é reflexo do grupo", observou.

Caso os macedónios logrem um inédito apuramento, Portugal falhará a primeira grande competição no século XXI, após 11 presenças seguidas desde 2000 em campeonatos do mundo e da Europa - a última ausência foi no Mundial de 1998, disputado em França.

"O futebol muitas vezes hoje é esperar por uma oportunidade para fazer um golo. Foi o que a Macedónia do Norte fez com a Itália. Claro que o jogo teria outro cariz ante a Itália, mas este parece-me que vai ser diferente. Agora isto aumenta a responsabilidade de Portugal, porque perder com a Macedónia do Norte é muito difícil de entender", concluiu Rui Vitória, de 51 anos, que comandou esta temporada os russos do Spartak Moscovo.