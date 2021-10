Rui Patrício prestes a entrar num grupo de elite da Seleção

Prevalecendo a lógica de Fernando Santos, ou seja, entregando a baliza em jogos a sério ao mais habitual de todos, então Rui Patrício será o sétimo a atingir a centena de internacionalizações

Apenas seis futebolistas portugueses lograram ultrapassar a centena de vezes que vestiram a camisola da principal seleção. Mas, no Portugal-Luxemburgo de terça-feira, a disputar no Algarve e a contar para o Grupo A de qualificação para o Mundial"2022 do Catar, poderá esse conjunto ser aumentado com a entrada de Rui Patrício nesse lote de elite.

O guarda-redes, que atua na Roma (Itália), deverá ser titular e, assim, juntar o seu nome aos de Cristiano Ronaldo (o mais internacional de Portugal e da Europa: 181), João Moutinho (139), Figo (127), Pepe (121), Nani (112) e Fernando Couto (110). De resto, já é o guarda-redes português com mais internacionalizações, à frente de Vítor Baía (80) e Ricardo (79), ambos já retirados.