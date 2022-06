Rui Jorge: "Um dia destes farei um vídeo dos momentos que vejo no treino"

Declarações de Rui Jorge, selecionador português de sub-21, após o triunfo por 2-1 contra a Grécia, no fecho do apuramento para o Europeu da categoria.

O jogo: "Era claro para toda a gente que faltava intensidade na primeira parte na nossa equipa, estava demasiado tranquilo para o que gostamos. A Grécia quebrou um pouco o jogo e não fomos inteligentes a perceber e alterar isso. Com a nossa qualidade, devemos jogar bem e não acredito em jogar bem sem intensidade, é muito difícil isso acontecer, intensidade e intencionalidade."

Mudanças: "A segunda parte foi completamente diferente, seria uma pena as pessoas que encheram o estádio não nos vissem jogar [com qualidade], e já se viu qualquer coisa do que foi o nosso apuramento. O clique foi percebermos que estávamos com falta de intensidade, as coisas vão correndo e a equipa não se apercebe porque o jogo está controlado, não há perigo na nossa baliza, mas não se apercebe do marasmo em que está a cair, mesmo falando desde o banco. Ao intervalo, falámos, volta tudo ao zero, fomos mais rápidos, mais intensos, defensiva e ofensivamente, e o jogo mudou completamente."

Nove vitórias e um empate: "Sabemos que os que chamamos têm capacidade para estar aqui, seja qual for a situação queremos demonstrar a qualidade da nossa equipa. O apuramento parece fácil, mas sabemos que não é nada fácil em dez jogos ter nove vitórias e um empate. Mesmo para grandes seleções europeias, como Alemanha, França ou Espanha, é dificílimo."

Objetivos para o Euro'2023: "Fazer isto, demonstrar a qualidade da nossa equipa, ir à Roménia e à Geórgia [no Campeonato da Europa] e fazer com que as pessoas gostem de nos ver jogar e do comportamento desportivo dos nossos jogadores. Esse tem sido o nosso lema ao longo dos anos e não nos temos dado mal, mas os resultados só acontecem se continuarmos a pensar da mesma forma e a ter o mesmo comportamento."

Treinar clubes no futuro? "Um dia destes farei um vídeo dos momentos que vejo no treino, a dois metros de mim, a mostrar o que é bom futebol, e vale muito a pena vê-los jogar, a crescer e a ser os melhores do Mundo no futuro. Não quero dizer que eu tenha um grande impacto neles, mas tenho um grande prazer, eu e a minha equipa técnica, em vê-los jogar. Isso, aliado ao facto de me quererem aqui, faz com que me sinta realizado aqui. Se nasci para este cargo? Nasci para jogar e, por isso, consigo pôr-me na pele deles e posso irritar-me se não os vejo a pôr a paixão no que fazem."

Planeamento para o Euro'2023: "Temos datas FIFA para preparar esse Europeu, em setembro, novembro e março [de 2023], com datas duplas em todas elas. Costuma acontecer é que as equipas apuradas jogam entre elas e será que isso vai acontecer".