Rui Jorge testa positivo à covid-19 e falha duplo confronto com Chipre

Romeu Almeida, adjunto do atual selecionador, orientará a equipa em Larnaca e em Faro

Rui Jorge não vai estar no banco no duplo confronto com Chipre, referente à qualificação para o próximo Europeu de sub-21. O selecionador português de esperanças testou positivo à covid-19.

A Federação Portuguesa de Futebol confirmou o diagnóstico do selecionador, bem como a ausência dos jogos em Larnaca, no próximo dia 12, e em Faro, no próximo dia 16.

Romeu Almeida, adjunto de Rui Jorge, orientará a equipa na dupla jornada de qualificação.

Para prevenir qualquer tipo de surto, foram realizados testes a toda a comitiva que tem trabalhado nos últimos dias com os sub-21, não tendo sido detetado mais qualquer caso, informou a FPF.