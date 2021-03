Rui Jorge: "Ter o Nuno Mendes a equipar-se ao lado do Cristiano Ronaldo..."

Selecionador de sub-21 foi desafiado a comparar a atual geração de jogadores ao seu comando com a de 2015, que chegou à final do Europeu da categoria.

Comparação com as seleções de 2015 e 2017: "Depois de 2015 ainda tivemos a de 2017, com Bruno Fernandes, Cancelo... Para chegar às fases finais é preciso, numa prova de regularidade como esta, ter qualidade e quando digo qualidade é os jogadores terem qualidade. Acho que também temos qualidade neste grupo. Falei na de 2017 porque ficamos no primeiro grupo e perdermos com a Espanha e ficámos de fora, e era disputado de uma forma diferente, mas acabámos por ficar na primeira fase final. Os jogadores eram excelentes também e estão a alimentar a seleção principal e esse é o nosso grande objetivo, poder porprocionar algumas experiências, e a fase final é uma delas. O nosso papel é ver a coisa mais 'macro' e não tão pequena e fechada, e que nos tenhamos de resumir a resultados. Nós, ao longo de dez anos, não o temos feito e temos visto sempre numa perspetiva mais alargada. Ficamos contentes quando os jogadores partem para patamares superiores, mesmo com idade sub-21, e isso para nós é muito interessante. Ter o Nuno Mendes a equipar-se com o Ronaldo é tremendo para o crescimento dos jogadores. O grupo é bom se estiver ao seu melhor nível."

Privilégio de estar nos sub-21: "À exceção do Francisco Conceição e do Tiago Tomás, que se estreiam, todos os jogadores já cá estiveram, sabem que estar aqui é um privilégio e tem de ser encarado dessa forma. Se não quiserem encarar assim, há muita gente que vê desta maneira, que queria ter a oportunidade e não tiveram o espaço deles. Não queremos cá gente sem esse espírito."

Jogadores com medo de lesões? "Os jogadores não pensam nas lesões nestas situações. Quando vão disputar estas provas pensam em dar o melhor. Não existe o pensamento: 'E se me lesiono?'."