Rui Jorge sobre Nuno Tavares: "Claramente, ele não está no seu melhor..."

Declarações do selecionador Rui Jorge após o jogo Portugal-Bélgica (2-1), da terceira e última jornada do Grupo A do campeonato da Europa de sub-21, disputado em Tbilisi, na Geórgia

Ambições na prova: "Acabámos de sair de uma e já nos estão a meter noutra [risos]. Vai ser o mesmo de sempre. Não consigo pensar para além da preparação do próximo jogo. Vamos olhar muito bem para a Inglaterra [adversária nos quartos de final, no domingo]. Conhecemos os nomes que lá estão e, por acaso, vimos os seus últimos jogos. São uma equipa fortíssima. Vamos prepararmo-nos bem, tentar ser competitivos e disputar o jogo."

Situação física de Nuno Tavares: "Claramente, ele não está no seu melhor. Tem feito um esforço muito grande e é daqueles casos que teremos de valorizar. Mesmo estando com alguma inferioridade, prontifica-se a estar em campo, treinar e jogar. O [Leonardo] Lelo estará preparado. Se tiver de jogar, vai jogar e a equipa saberá que ele competirá bem."

Videoárbitro a partir dos quartos de final: "É muito bom. Já nos parece um bocadinho pré-histórico jogar sem videoárbitro. Será uma ajuda para todos".