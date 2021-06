Rui Jorge sobre Fábio Vieira: "Precisa de melhorar para ser um jogador completo, ele sabe"

Oeiras, 27/05/2021 - Treino da seleção de Portugal SUB-21de futebol que decorreu esta tarde na Cidade do Futebol no Jamor, para preparação da fase a eliminar do Campeonato da Europa. Rui Jorge ; Fábio Vieira (Gerardo Santos / Global Imagens)

Declarações de Rui Jorge sobre Fábio Vieira, eleito o melhor jogador do Europeu de Sub-21

O médio português Fábio Vieira foi hoje eleito o melhor futebolista da fase final da edição de 2021 do campeonato da Europa de sub-21, que os lusos perderam diante da Alemanha, por 1-0, numa final disputada em Ljubljana.

Minutos depois do apito final do georgiano Giorgi Kruashvili, o esquerdino do FC Porto foi distinguido no relvado pela UEFA, coroando uma campanha com seis encontros, cinco dos quais a titular, e um golo à Croácia, na jornada inaugural do Grupo D.

Fábio Vieira, de 21 anos, sucede ao médio espanhol Fabián Ruiz como melhor individualidade do Europeu de sub-21, no ocaso da segunda temporada ao serviço da formação principal dos dragões, pela qual contabilizou um tento em 29 aparições.

Sobre Fábio Vieira, o selecionador nacional, Rui Jorge, disse: "O Fábio [Vieira] fez um bom jogo. É um jogador tecnicamente evoluído, mas precisa de melhorar alguns aspetos no jogo para ser um jogador completo ser um grande jogador, ele sabe disso, vai trabalhar nisso. É um jogador com um futuro enorme, se assim o entender. Acredito que ele quer ser o jogador que pode vir a ser. Estamos perante um grande jogador no futuro."