Rui Jorge revela convocados para o Europeu de sub-21 a 31 de maio

Redação com Lusa

De acordo com a informação publicada no site da FPF, Rui Jorge vai revelar os eleitos em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, pelas 12h30.

Os jogadores que vão representar a seleção portuguesa no próximo Europeu de sub-21, a decorrer na Geórgia e Roménia, vão ser conhecidos na próxima quarta-feira, 31 de maio, informou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal ficou integrado no Grupo A do Europeu e vai disputar os seus três jogos da primeira fase na capital da Geórgia, Tbilisi, estreando-se em 21 de junho frente à seleção local, defrontando três dias mais tarde (24 de junho) os Países Baixos e fechando a primeira fase frente à Bélgica em 27 de junho.

Todos os três jogos estão agendados para as 17h00 portuguesas, mais três horas na Geórgia.

A seleção portuguesa procura ainda o seu primeiro título nesta categoria, depois de ter perdido três finais, em 1994, 2015 e 2021.