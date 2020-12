Rui Jorge reage ao sorteio do Euro sub-21 e avisa: "Gosto pouco de comparar gerações"

Em declarações ao site da FPF, o selecionador de sub-21 destacou a valia do grupo em que ficou inserido Portugal - vai defrontar Suíça, Croácia e Inglaterra -, mas vincou a crença na qualidade dos seus jogadores.

Análise do grupo: "A análise que posso fazer neste momento é superficial, olhando apenas para os números. Ainda não consigo fazer uma antevisão com grande propriedade já que ainda não conheço as equipas em profundidade. Estatisticamente, vamos enfrentar duas equipas que fizeram 27 pontos e uma que fez 28. Demonstraram constância durante o apuramento e isso é factual. Isso vem alicerçado em muitas outras coisas que teremos de estudar convenientemente para estarmos preparados".

Estudo dos adversários: "A parte prática é aquela que nos interessa verdadeiramente. Queremos conhecê-los minuciosamente, prepará-los e tentar derrotá-los. A Suíça perdeu um jogo e ganhou outro frente a França, de resto venceu os jogos todos. Todas as equipas, à exceção dos países anfitriões, tiveram de mostrar qualidade para estar aqui. Não tenho dúvidas que são boas equipas, mas também não tenho dúvida que terão os seus pontos fracos"

Foco na fase de grupos: "Teremos de demonstrar que somos suficientemente bons para estar na próxima fase. Para já, só me preocupa a primeira fase. Será positivo jogarmos os três jogos da fase de grupos no mesmo estádio. Há um grupo de jogadores que vem com maior assiduidade, que naturalmente me conhece melhor, mas isto nunca será um grupo fechado. Dependerá muito como sentirmos o grupo. É uma avaliação que teremos de fazer ao longo do tempo"

Comparação entre gerações: "Gosto pouco de comparar gerações. Gosto de ajudá-los a terem a possibilidade de se exibirem em bons eventos. Tive uma pena tremenda que a geração passada não tivesse tido este palco. Se para alguns este palco poderá não ser necessário para o seu futuro, há outros que poderiam mudar a sua carreira. Conseguimos este palco com este grupo e agora queremos continuar a dignificar Portugal e o jogador português na Europa. Entre favoritos e candidatos, apelidem-nos como quiserem"

Qualificação muito positiva: "Temos demonstrado que temos estado preparados. Fazer 27 pontos com uma seleção como os Países Baixos no nosso grupo e não tropeçar nas outras partidas é difícil. Isso tem-me demonstrado que temos estado ao nível que podemos fazer. Como costumo dizer, o futebol é a necessidade constante de se provar que se é bom. Vamos tentar demonstrar que temos capacidade de ombrear com estas equipas e não esquecer que nos temos de preocupar muito connosco e estarmos concentrados"

Qualidade do jogador português: "Temos sido uma seleção que vai a todo o lado demonstrar a qualidade do jogador português, com uma atitude positiva. Não me recordo que, durante estes 10 anos, não tenha ficado orgulhoso da forma como os jogadores representaram o nosso país. Sinto que a imagem que temos passado tem sido muito boa. O meu orgulho é esse. Sinto-me 100% feliz e motivado naquilo que faço"