Rui Jorge queria mais e melhor: "Lembro-me de um lance do Gonçalo Borges..."

Selecionador Rui Jorge no Portugal-Bielorrússia

Declarações de Rui Jorge após o Portugal-Bielorrússia, jogo de estreia da Seleção Nacional na qualificação para o Euro'2023 de Sub-21

Sobre o jogo: "Esperava um jogo mais difícil face à qualidade do adversário. Deixámos andar o jogo com incerteza até ao final e isso é perigoso com uma equipa mais forte em termos de altura. Fomos sempre superiores, mas não jogámos tão bem como desejava. Fomos lentos e por vezes pouco objetivos."

Menos e mais: "Atendendo à qualidade das duas equipas, devíamos ter estado mais confortáveis, ter criado mais oportunidades, devíamos ter sido mais rápidos e encontrar mais espaços. Não o conseguimos fazer, fomos um bocadinho passivos. "

Nova geração: "Claro que vejo futuro neste grupo. Olhamos para a nossa equipa e vemos que tem muita qualidade. Pensa bem o jogo, ainda que hoje não o tivesse feito tão bem. Mas acredito que podemos fazer e vamos fazer. É uma fase inicial, é normal, mas temos de melhorar se queremos passar para outros patamares."

Melhorar: "Houve lances em que chegamos lá e não decidimos bem. Lembro-me de um lance do Gonçalo Borges com o Nuno Tavares a passar pelas costas... E o Gonçalo foi para o drible. São situações que temos de melhorar..."