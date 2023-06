Rui Jorge: "Os belgas estavam bastante exaltados, não aceitaram os meus cumprimentos"

Declarações do selecionador Rui Jorge após o jogo Portugal-Bélgica (2-1), da terceira e última jornada do Grupo A do campeonato da Europa de sub-21, disputado em Tbilisi, na Geórgia

Sobre o jogo: "O melhor foi a organização, a vontade, o querer e o acreditar. Mais uma vez, o coração esteve presente. Num jogo em que temos de vencer, não é fácil estar a vencer, sofrer um golo a cerca de 15 minutos do final e voltar ao jogo. Não acabo o jogo preenchido, porque acho que ainda nos falta demonstrar alguma coisa daquilo que nos trouxe até aqui. Agora, ao nível da atitude, empenho e organização, não tenho nada a dizer. Cometemos alguns erros individuais, que, por norma, são fortemente penalizados. Tivemos sorte de não sermos penalizados por isso logo no início. Depois, o carácter dos jogadores e a força de vontade permitiu-nos lutar pela vitória e consegui-la."

Comparação: "Face ao jogo anterior [empate 2-2 com Países Baixos], mantivemos a boa organização e conseguimos ter um pouco mais de qualidade com bola. Ainda assim, não foi aquela que desejamos. Acho que foi um jogo equilibrado, mas poderia ter caído para qualquer lado.

Confusão no final: "Os belgas estavam bastante exaltados pelas incidências. Houve um momento em que eles não aceitaram os meus cumprimentos, mas terá sido passageiro."