Rui Jorge: "Não trocávamos esta posição por nenhuma outra"

Portugal está a um ponto dos quartos de final do Europeu de sub-21, mas o selecionador alerta para os perigos da Suíça.

Grupo equilibrado: "O equilíbrio do grupo não foge ao que era perspetivado por mim. Mantêm-se as quatro equipas com hipótese de apuramento e, até ao ultimo segundo, mantém-se em aberto os dois que seguem para a próxima fase. Quando vimos as equipas a jogar e vimos a sua qualidade, perspetivámos que isto podia acontecer. Não trocávamos esta posição por nenhuma outra. Nesta altura estou satisfeito e vamos tentar, amanhã [quarta-feira], estar igualmente satisfeitos."

Mudança de sistema contra Inglaterra: "Mudámos de sistema, mas teve a ver com a gestão de alguns jogadores, a qualidade de todos eles, as características do adversário, basicamente isso. Amanhã, qualquer um dos dois [sistemas] poderá ser utilizado."

Análise à Suíça: "A Suíça joga em 4x4x2 clássico, muito bem defensivamente e que sai em contra-ataque. Amanhã o jogo passará muito por ai. A velocidade e precisão com que conseguirmos passar pela linha defensiva vai ser um ponto importante. Se o conseguirmos fazer bem, poderemos ter o caminho facilitado. Se o fizermos mal, poderemos ser penalizados."

Suíça "desmontada": "É uma equipa extremamente agressiva, eventualmente a equipa mais forte defensivamente contra a qual vamos jogar neste grupo. Dificilmente os jogadores terão muito tempo para pensar. Parece-me que estão muito bem trabalhados e percebem muito bem o jogo e o momento de pressionar e, quando o fazem fazem de forma coletiva, dificultam a vida a quem quer atacar, é um ponto muito forte deles. Os dois avançados podem criar dificuldades e, quanto ao ataque rápido, onde são bons, temos de ser precisos e não ser apanhados desprevenidos."