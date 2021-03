Rui Jorge: "Não penso apenas no Fábio Vieira ou no Dany. Todos podem ser opção"

Rui Jorge fez este sábado a antevisão ao jogo com a Inglaterra, o segundo no Europeu de sub-21. Seleção portuguesa venceu (1-0) a Croácia na estreia, enquanto os ingleses foram surpreendidos pela Suíça, pelos mesmos números.

Estratégia: "São duas equipas que primam pela passe da bola, acho que vai ser uma batalha a esse nível. Vamos ver quem conseguirá ter maior facilidade em mantê-la e, quando a recuperar, que danos vai causar à equipa adversário. Vai ser interessante a esse nível."

Ainda o jogo com a Croácia: "Essas dificuldades nos minutos finais com a Croácia surgiram também pela quantidade de jogadores que a equipa adversária colocou na frente. Quando assim acontece, é normal a dificuldade em manter a possa de bola. O adversário, colocando mais gente na frente, terá menos atrás e teremos de ser mais letais quando conseguirmos sair da pressão. Esse é o ponto chave. Temos de ser mais incisivos nos ataques rápidos que fazemos. Amanhã não será necessariamente desde o início. Vamos ver como o jogo se desenrola."

Comparação: Não creio que a Inglaterra jogue mais aberta do que a Croácia. Equivalem-se a esse nível. Vai ser um jogo interessante. Vamos ver quando tivermos bola, e as duas equipas gostam muito de a ter, o que vamos fazer com ela. Poderá ser uma dos pontos chave do jogo."

Defesa: "O primeiro jogo não deixou de ser difícil para nós. Se fizermos as coisas como devemos fazer, o jogo pode, aparentemente, tornar-se mais fácil. Temos de ser concentrados defensivamente. A Inglaterra tem jogadores que desequilibram, ágeis. Se o fizemos corretamente, temos hipótese de conseguir um bom resultado."

Onze: "Mudar é uma possibilidade ainda em aberto. Quando se tem pouco tempo de recuperação, é importante esperar até ao último momento para ver como os jogadores estão a recuperar. Não é líquido que a equipa seja a mesma. É um adversário com características ligeiramente diferentes."

Fábio Vieira e Dany Mota: "Podem existir alterações, não só desses dois em concreto, apesar de poder ser. De facto entraram bem no jogo, mas eu também tentei dizer isso aos jogadores que saíram. O Tiago (Tomás) esteve muito bem, o Florentino também. Gostei de todos eles. Agora vamos tentar perceber como vão recuperar, ainda temos o treino hoje, amanhã de manhã continuaremos a avaliar como se sentem e tomaremos as nossas decisões. Não pensaria só no Fábio ou no Danny ou no Bragança ou no Gonçalo Ramos. Penso nos 23 jogadores e todos eles podem ser opção."