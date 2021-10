Rui Jorge explica: "Não gosto de fazer comparações entre gerações"

Declarações de Rui Jorge na antevisão ao jogo entre as seleções sub-21 de Portugal e Liechtenstein (quinta-feira, às 20h15), de apuramento para o Europeu da categoria.

Expectativas: "Todos têm tido bom compromisso e comportamento, a treinar bem. Espero um bom jogo. Acredito que à medida que o tempo vai passando vamos conseguindo melhorar a nossa performance. É um bom sinal que isso aconteça. A qualidade dos jogadores é inequívoca."

Liechtenstein: "Não há comparação possível entra a qualidade dos nossos jogadores e o Liechtenstein. Isso não quer dizer que possamos ter um pior comportamento em termos da nossa forma de encarar um jogo. Isso tem de estar sempre presente. Estando presente, de uma forma natural conseguiremos ser superiores. Claro que vai haver uma aglomeração grande junto da área deles, isso traz sempre dificuldades, principalmente conseguir marcar o primeiro golo, mas é normal neste tipo de jogos. Sabemos também que há muitas quebras no ritmo de jogo. O que interessa é fazermos o nosso jogo, jogar simples e rápido, encontrar espaços onde é difícil de encontrar."

Diferenças entre gerações: "Não gosto de fazer comparações entre gerações. Temos cá jogadores da geração passada, claro que no términos dessa geração estávamos num nível muito alto e com muita qualidade é para aí que queremos ir. Mas isso será daqui a um ano e tal... Estes vão ter tempo para crescer em termos de clube, com estímulos a que vão ser sujeitos. Nós vamos aguardando e dar espaço."

Importante uma vitória com muitos golos: "É sempre melhor ganhar por muitos golos. A mim satisfazia-me jogar bem e demonstrar a qualidade dos jogadores, não cair no individualismo. Sabemos que contra equipas que defendem muito, e vai acontecer isso, muito junto das suas balizas, onde o espaço é pouco, muitas vezes o jogo não pode ser mais fluído e bonito, mas vamos tentar ir à procura dessas oportunidades para fazer golo, ser intensos no jogo, de pôr a bola a circular e fazer um jogo interessante."

Dois tipos de sistema: "Gosto que a equipa tenha versatilidade, temos jogadores para isso. São dois sistemas que podem ser bastante diferentes para quem defende e trazer dificuldades distintas. Quando os jogadores têm inteligência e versatilidade conseguem adaptar-se a qualquer tipo de sistema de jogo."

Thomas Handel: "Vamos ver como será a recuperação dele, sabemos que está bem. Foi ao hospital. Não sei o que ele tem. Não se sentiu bem hoje de manhã e foi encaminhado ao hospital. Sabemos que está tudo bem."