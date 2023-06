Declarações de Rui Jorge, selecionador de Portugal, após o empate 1-1 com os Países Baixos, na segunda jornada da fase de grupos do Europeu de sub-21.

Estratégia adotada neste jogo com os Países Baixos: "Claro que a estratégia não era igual ao primeiro jogo. Não poderia ser. Têm muita qualidade com bola, foram muito seguros no seu jogo e nós fomos, regra geral, bem organizados, sabíamos que podíamos feri-lo, após recuperação e ataques rápidos. Fizemo-lo durante grande parte do jogo. Há uma coisa que sempre lhes disse durante toda esta caminhada, para onde vínhamos, nas fases finais o mínimo erro é muitas vezes penalizado. E na verdade errámos e quando erramos, principalmente nestas fases, fica difícil seguir em frente."

Dias de recuperação psicológica após um jogo em que esteve em vantagem e acabou por empatar: "A Holanda tem uma belíssima equipa, conseguiu tirar-nos a bola, também não falhou muito. Quando defrontamos estas grandes equipas eu gostaria que pudéssemos mostrar a nossa qualidade com bola. Nesse aspeto ficámos aquém. Só fico medianamente satisfeito pela organização, pelo caráter, pela entreajuda. Mas eu gosto da outra parte, que mostremos a nossa classe e qualidade com bola, mesmo que seja em ataque rápido e acho que não conseguimos mostrar o que valemos."

Contas do apuramento: "Com um empate precisaríamos sempre de ganhar. Claro que o golo do Geórgia no outro jogo complicou os números. A vitória da Bélgica seria bem melhor para nós, mas temos é que fazer bem o nosso trabalho, tentar fazer um melhor jogo contra a Bélgica, demonstrar porque é que aqui chegámos e esta condição essencial de pôr o coração e paixão no jogo que nunca falha".