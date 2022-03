Rui Jorge: "Jogo decisivo? Essa análise não pode ser feita assim"

Declarações de Rui Jorge, selecionador nacional de sub-21, na antevisão do embate de terça-feira com a Grécia, a contar para a fase de grupos de apuramento para o Europeu'2023.

O selecionador português de futebol de sub-21, Rui Jorge, disse esta segunda-feira esperar uma Grécia com grande "consistência defensiva", mas mais virtuosa tecnicamente do que a Islândia, em jogo da qualificação para o Europeu de 2023.

"Acreditamos que apresentará uma linha de cinco defesas, três jogadores de meio-campo (...), com bastante consistência defensiva, Não concede muitas oportunidades e cria sempre, pelo menos, mais do que uma oportunidade efetiva de golo por jogo", começou por dizer o selecionador, em declarações ao Canal 11.

Portugal defronta a Grécia na terça-feira, em Tripoli, no Estádio Theodoros Kolokotronis, em jogo do grupo D de apuramento para o Euro'2023, e quando os gregos lideram com mais um ponto do que a seleção das "quinas", mas mais um jogo disputado.

Depois de perder os primeiros pontos na sexta-feira diante da Islândia (1-1), em Portimão, Rui Jorge espera dificuldades acrescidas frente aos gregos, com traços parecidos com a Islândia, mas melhores tecnicamente.

"Tirando isso, esperamos as dificuldades do costume, acreditamos também que iremos dominar a maior parte do jogo, ou parte do jogo, pelo menos a posse de bola, e esperemos estar precavidos para o contra-ataque grego", sublinhou.

Em relação ao facto de encontrar um adversário que pode ultrapassar na classificação, Rui Jorge desvalorizou as contas e quando as duas seleções ainda têm algum percurso a fazer: a Grécia a defrontar Chipre (fora) e novamente Portugal (fora), e a equipa lusa a jogar com Bielorrússia (fora), Liechtenstein (fora) e Grécia (casa).

"Não faço bem as contas dessa forma, porque os adversários que nos restam defrontar são diferentes, os jogos que já fizeram para ganhar pontos foram diferentes dos nossos, essa análise não pode ser feita assim", defendeu o treinador português.

Na análise, Rui Jorge lembrou que o jogo de terça-feira não será decisivo para o desfecho final do grupo, podendo ser importante.

"Não valorizo muito isso, sabemos que este jogo nunca será decisivo em termos de desfecho final, pode ser importante, até mais se o vencermos, e é isso que queremos fazer, não por ser decisivo, mas porque o queremos sempre", acrescentou.

Para o Euro'2023 de sub-21 apuram-se os vencedores dos nove grupos de qualificação, mais o segundo melhor classificado, enquanto os restantes segundos disputam um "play-off" para apurar mais quatro seleções, num total de 14 que se juntam aos organizadores Roménia e Geórgia.

A Grécia lidera o grupo D, com 17 pontos, mais um do que Portugal, que tem menos um jogo disputado (seis jogos). A Bielorrússia é terceira, com nove pontos (sete jogos), a Islândoa quarta, com oito (seis), o Chipre quinto, com sete (seis), e o Liechtenstein sexto, com zero (em oito jogos).