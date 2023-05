Rui Jorge explica ausências de João Mário, Tiago Djaló e Tomás Esteves

Rui Jorge deu a conhecer os jogadores que vão representar a seleção portuguesa no próximo Europeu de sub-21, que irá decorrer na Geórgia e na Roménia, entre 21 de junho e 8 de julho.

Dois nomes na seleção A que podiam estar nos sub-21. António Silva e Gonçalo Inácio são dois nomes óbvios, por exemplo: "Pela questão da idade podiam estar mais até. Vitinha e Gonçalo Ramos, pelo menos. Podiam estar mais alguns. Claramente a prioridade é outra. Achamos que a partir do momento em que estão no patamar superior, faz todo o sentido que estejam no nível acima e abrir esta porta para outros jogadores que de outra forma não a teriam. [ficamos] Satisfeitos por todos os motivos quando assim é. Quando é por lesão é pior, mas quando é por estes motivos tudo muito bem."

Quando se conhecerá os dois jogadores que vão ser riscados da convocatória? "Será por volta do dia 13, dia 14. Vamos fazer a semana de treinos, depois vamos um dia a casa e será nessa data. É o dia em que temos de entregar as convocatórias finais."

Convocatória não replica última convocatória. Significa que não é líquido que a convocatória seguinte será semelhante à anterior? "Nunca foi. Mas não podemos fazer essa comparação em relação à última convocatória. Eram jogos particulares, aproveitamos para trazer outros jogadores que não tinham estado durante a fase de qualificação, que não tinham qualquer jogo. Não se pode fazer essa relação direta de uma convocatória para a outra, embora o princípio seja esse. Claro que isto é um escalão onde as coisas se alteram com alguma velocidade. Lesão, jogadores chamados para cima, jogadores deixam de jogar durante bastante tempo, outros que se vão mostrando a outro nível e nós tentamos agir em conformidade."

João Neves: "É um jogador que tem nível para estar nesta seleção e por isso o chamamos."

João Mário de fora. Ainda devido à lesão? "Sim, o João Mário é uma das situações que lamentamos bastante. Era um jogador que esteve durante a qualificação connosco. Ele, o Tiago Djaló, e agora o Tomás Esteves, que recentemente também teve uma lesão grave. Infelizmente não vão poder estar connosco. Aproveito para lhes mandar um abraço, porque sabíamos que era um momento que eles gostariam de estar presentes. Não sendo possível, tudo faremos para representá-los da melhor forma."