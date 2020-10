Rui Jorge: "É uma incógnita saber em que sistema vão jogar"

Selecionador sub-21 aborda o jogo com a Norurega.

O selecionador nacional de sub-21 disse que Portugal tem de vencer a Noruega na sexta-feira, para continuar a ter hipóteses de discutir o primeiro lugar do grupo de apuramento para o Euro2021 com a Holanda.

"Não olho muito para os pontos. Sei que perdemos três pontos no confronto direto com a Holanda, mas, a partir daí, temos tido um percurso limpo e assim queremos continuar com as restantes equipas. A Noruega é a próxima. Queremos, acima de tudo, ganhar para discutir o primeiro lugar do grupo com a Holanda", observou Rui Jorge, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os nórdicos.

O selecionador falou em "incógnita", quando questionado sobre o sistema que os nórdicos vão apresentar em campo na sexta-feira, porém, acredita que não irá fugir à base já demonstrada em outros encontros.

"É uma incógnita saber em que sistema vão jogar, mas, com as características dos seus jogadores, penso que não vão alterar muito a forma de jogar e de pensar do seu treinador. Criam muitas situações ofensivas e marcaram em todos os jogos, exceto contra a Holanda. São jogadores com qualidade e não espero uma predominância defensiva", justificou.

Apesar de referir anteriormente que "não olha muito para os pontos", Rui Jorge reconhece que, "quantos mais pontos Portugal somar, mais perto estará daquilo que pretende [apuramento]".

A seleção portuguesa de sub-21 recebe a Noruega na sexta-feira, a partir das 19:30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, quatro dias antes de visitar Gibraltar, em 13 de outubro.

Portugal é segundo colocado do Grupo 7 de qualificação, com 12 pontos, menos seis do que a líder Holanda, que tem mais um jogo disputado, e mais dois que a Noruega, terceira classificada, que soma mais duas partidas realizadas.

A Bielorrússia ocupa o quarto posto, com oito pontos, à frente de Chipre, que tem quatro, e Gibraltar, ainda sem pontos.