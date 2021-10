Rui Jorge e o triunfo suado na Islândia: "Puseram-nos à prova em vários sentidos..."

Selecionador nacional sub-21, em reação a nova vitória na fase de apuramento para o Euro, salientou as dificuldades em atuar em solo islandês, denotou equilíbrio ofensivo e apenas elogiou os segundos 45'

Caráter e atitude para aguentar o triunfo: "Sim, e qualidade principalmente na segunda parte. Não conseguimos fazer isso na primeira. Na segunda parte, foi melhor. É difícil contrariar quando há um jogo mais direto. Eles tiveram boas oportunidades para marcar, assim como nós. É um bom resultado para nós. É difícil jogar aqui. Nos últimos dois, nenhuma equipa marcou aqui mais do que dois golos. Veio aqui a Itália e a França."

Dificuldades várias: "Tradicionalmente são uma equipa forte em casa e hoje demonstraram. Puseram-nos à prova em vários sentidos. O meu discurso, no intervalo, não foi nada de especial. Tivemos situações em que não estávamos a rodar como deveríamos, apesar de eles serem extremamente pressionantes. O jogo ficou mais perigoso no meio-campo, mas melhoramos na segurança com bola. Tratou-se de um jogo emotivo."

