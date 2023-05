Rui Jorge e a convocatória para o Europeu: "Custa sempre, mas é a tarefa do treinador"

Rui Jorge deu a conhecer os jogadores que vão representar a seleção portuguesa no próximo Europeu de sub-21, que irá decorrer na Geórgia e na Roménia, entre 21 de junho e 8 de julho.

Qual a mais-valia desta seleção para tentar o título? "Acho que o demonstramos ao longo da qualificação. O nosso estilo de jogo, a nossa segurança com bola, a criatividade, a inteligência no jogo pode-nos permitir disputar resultados e encontros contra qualquer equipa, a olhar de igual para igual. Vamos tentar que isso prevaleça contra equipas fisicamente mais fortes, com jogadores mais rápidos do que os nossos, vamos tentar através da nossa forma de jogar, a nossa qualidade técnica, tentar levar a melhor sobre os adversários. A Bélgica é uma equipa em contra-ataque bastante perigosa, Países Baixos assemelha-se ao nosso estilo de jogo, mas que é igualmente muito difícil de bater, mas temos de ter armas e vamos tentar pô-las em prática e ser melhor do que os outros."

Convocatória mais difícil para fazer? Por ter visto mais jogadores? "É mais difícil, porque quando os jogadores estão connosco e não nos defraudam, é natural que neles próprios se crie uma sensação de poder estar também. Tivemos jogadores que vieram efetivamente porque mereceram, porque os queríamos ter mais próximos, e nesta altura, com certeza o sentimento deles será de alguma desilusão por não fazerem parte desta lista final. Claro que cada convocatória tem as suas particularidades, esta é uma convocatória para uma fase final, bastante diferente das convocatórias para jogos amigáveis. Mas sim, pelo facto de nos aproximarmos dos jogadores e percebermos que eles tudo fizeram para poderem estar neste último momento e não poderem estar, custa sempre, mas é a tarefa do treinador."

Bernardo Vital e Tomás Tavares de regresso. Tomás Tavares garantiu os níveis que necessita para estar num Europeu de alto nível? "Claro que sim, senão não estaria aqui. Foram dois jogadores [ausentes] por motivos diferentes. O Tomás teve uma lesão grave, parou durante bastante tempo. É um jogador que conhecemos muito bem, já esteve connosco no Europeu anterior inclusivamente, e que retomou a competição, a bom nível. A partir desse momento seria uma escolha lógica para nós, desde que apresentasse bom rendimento. Tem apresentado bom rendimento e cá está ele novamente. O Bernardo fez uma excelente época, sempre que esteve connosco cumpriu como esperávamos. É um elemento que está dentro da convocatória com todo o mérito."