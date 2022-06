Rui Jorge distinguido pela FPF em Barcelos sob o aplauso de milhares

Selecionador atingiu uma marca redonda a comandar os sub-21 lusitanos.

99... 100. Pouco antes do início do centésimo jogo à frente de Portugal sub-21, diante da Grécia, no bem composto Estádio Municipal de Barcelos, este sábado, Rui Jorge foi distinguido a propósito dessa marca enquanto selecionador nacional.

O técnico, que desempenha o cargo desde novembro de 2010, recebeu o troféu de homenagem das mãos de Pedro Pauleta, diretor da Federação Portuguesa de Futebol, em pleno relvado, sob o aplauso de milhares de adeptos.

Rui Jorge alcançou frente à Grécia, no último jogo da fase de apuramento para o Europeu de 2023, a 73.ª vitória enquanto selecionador sub-21. Portugal venceu, por 2-0 (Paulo Bernardo e Gonçalo Ramos), perante mais de dez mil espetadores.