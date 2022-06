Rui Jorge destaca a entrega da equipa e aborda lesão de Fábio Vieira

Declarações ao Canal 11 de Rui Jorge, selecionador sub-21, depois do triunfo (5-1) frente à Bielorrússia, jogo de apuramento para o Europeu da categoria.

Análise ao jogo: "Domínio territorial do jogo da nossa parte, o jogo a ser disputado no meio-campo adversário. Podíamos ter tido um controlo maior sobre o jogo, tanto na primeira como na segunda parte. Apesar de tudo, criámos na primeira parte mais situações que podiam ter dado um resultado mais dilatado e uma tranquilidade maior. Ainda assim, satisfeito pela entrega, o tempo não estava fácil, mas contente com a vitória e com a prestação da equipa."

Nível de satisfação do jogo apresentado: "Quando a qualidade não está presente, nestes jogos e contra este tipo de equipa, pode não se refletir muito em termos de resultado e controlo do jogo. Se não tivemos perto da perfeição para o nível que queremos ir, para uma fase final do Europeu de sub-21, será muito difícil ombrear com as outras equipas. Temos que estar preparados para isso."

Fábio Vieira saiu lesionado: "Não faço ideia, levou uma pancada no pé, terá de fazer o exame normal e rapidamente daremos informações."