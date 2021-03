Rui Jorge: "Dany da Mota fez um grande passe e o Fábio Vieira definiu com classe"

Rui Jorge destacou a qualidade dos jogadores de Portugal na vitória, por 1-0, com a Croácia no arranque da fase de grupos do Europeu de Sub-21

Sobre o jogo: "Estivemos bem, bastante agressivos, definimos bem momentos de pressão, o que não é fácil contra a Croácia. O relvado estava duro e bastante molhado e dificultou um pouco tecnicamente, sobretudo em termos ofensivos. Fizemos um jogo seguro. Gostaria que tivéssemos mais situações de golo. Ainda assim, tivemos um resultado positivo.»

A estreia de Tiago Tomás e Francisco Conceição: "Estiveram bem. O Tomás trabalhou bastante, fez movimentos que lhe pedimos, definiu bem momentos de pressão, foi seguro com bola. O Francisco quando entrou agitou o jogo. É um jogador de desequilíbrios. Traz um ânimo ao jogo que é sempre necessário"

As substitições: "Os jogadores que saíram estavam a fazer o que nós pedimos. Sabemos que no banco temos jogadores de enorme qualidade, mais frescos e podem acrescentar. A ideia foi tirar jogadores que trabalharam bastante. A qualidade individual dos jogadores fez a diferença: o Dany da Mota fez uma excelente receção com um grande passe e o Fábio Vieira definiu com classe.»