Rui Jorge contou com o grupo completo no relvado antes de defrontar Suíça

Equipa das quinas de sub-21 prepara jogo frente à Suíça, da terceira e última jornada da fase de grupos do Europeu.

A seleção portuguesa de sub-21 voltou esta terça-feira a treinar com o grupo completo em Kodeljevo, na véspera do embate com a Suíça, da terceira e última jornada do Grupo D do Campeonato da Europa da categoria.

Durante o período de 15 minutos abertos à comunicação social, a equipa das quinas realizou exercícios de aquecimento e contou com a presença do avançado Dany Mota, que acusara queixas físicas resultantes da vitória de domingo sobre a Inglaterra (2-0).

"O Dany está com um problema. Foi fazer hoje um exame e não sabemos sequer se estará disponível. Ainda não podemos dizer absolutamente nada", revelou o selecionador Rui Jorge, em videoconferência de imprensa, realizada antes do apronto vespertino.

O avançado dos italianos do Monza foi pisado na face pelo defesa inglês Ben Godfrey e ficou a sangrar, tendo sido substituído por Gonçalo Ramos a caminho do último quarto de hora, após ter desbloqueado o marcador aos 64 minutos, a passe de Pedro Gonçalves.

Dany Mota, de 22 anos, nascido na cidade luxemburguesa de Niederkorn e com passaporte luso, já tinha estado em evidência três dias antes, quando entrou à hora de jogo frente à Croácia (1-0) e demorou cinco minutos a assistir o tento de Fábio Vieira.

Líder do Grupo D, com seis pontos, Portugal defronta a Suíça, que reparte o segundo lugar com a Croácia, ambos com três pontos, na quarta-feira, às 18h00 locais (17h00 em Lisboa), no Estádio Stozice, em Ljubljana, com arbitragem do sueco Glenn Nyberg.

Finalistas vencidos em 1994 e 2015, os lusos estão à distância de um empate para vencerem a poule e assegurarem uma vaga na próxima fase, que também poderá ser confirmada com uma derrota por um golo frente aos helvéticos, exceto 1-0 ou 2-1, ou se a Croácia não derrotar os ingleses à mesma hora, em Koper, também na Eslovénia.

A primeira fase do Europeu de sub-21 decorre até quarta-feira e apura os dois primeiros colocados de cada um dos quatro grupos para a ronda eliminatória (quartos de final, meias-finais e final), destinada às oito melhores seleções, a decorrer entre 31 de maio e 06 de junho, igualmente na Hungria e Eslovénia, países coorganizadores da prova.