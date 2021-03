Rui Jorge com grupo completo no último treino na Cidade do Futebol

Comitiva da Seleção de sub-21 viaja esta terça-feira para a Eslovénia.

O selecionador português de sub-21, Rui Jorge, contou esta terça-feira pela primeira vez com os 23 futebolistas convocados para a fase de grupos do Campeonato da Europa da categoria, no último treino, realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O avançado Dany Mota tinha sido o único ausente no treino inaugural de segunda-feira e só integrou o estágio da equipa das "quinas" ao final do dia, completando um grupo que viajará durante a tarde desta terça-feira para a Eslovénia, coorganizador do torneio, a par da Hungria.

A partida será às 14h30, via aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e a chegada a Ljubljana está prevista para as 19h30 locais (18h30 em Lisboa).

Durante a fase de grupos, a decorrer de quarta-feira a 31 de março, a comitiva nacional vai ficar alojada em Kodeljevo, na zona leste da capital eslovena, onde treinará na quarta-feira, às 16h00 locais, logo após a conferência de imprensa de antevisão ao jogo de estreia.

Portugal defronta a Croácia na quinta-feira, às 21h00 locais (20h00 em Lisboa), no Estádio Bonifika, em Koper, num encontro da jornada inaugural do Grupo D do Campeonato da Europa de sub-21, com arbitragem do polaco Bartosz Frankowski.

Finalista vencido em 1994 e 2015, o conjunto de Rui Jorge terá de ficar em uma das duas primeiras posições da "poule" para entrar na ronda eliminatória (quartos de final, meias-finais e final), destinada às oito melhores seleções, entre 31 de maio e 6 de junho.