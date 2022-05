Rui Jorge chama Pedro Neto e três campeões nacionais: eis a convocatória dos sub-21

Selecionador nacional convocou 26 jogadores para os últimos três jogos de qualificação, ante Bielorrússia, Liechtenstein e Grécia, para o Europeu de 2023, com destaque para o regresso do ala do Wolves e para a inclusão de três dragões recém-coroados em Portugal. Lusos estão em lugar de apuramento

Guarda-redes: Célton Biai (V. Guimarães); Gonçalo Tabuaço (FC Porto), Samuel Soares (Benfica)

Defesas: Alexandre Penetra (Famalicão), Eduardo Quaresma (Sporting), Gonçalo Inácio (Sporting), João Mário (FC Porto), Nuno Tavares (Arsenal), Rafael Rodrigues (Benfica) e Tiago Djaló (Lille)

Médios: Afonso Sousa (Belenenses), André Almeida (V. Guimarães), Fábio Vieira (FC Porto), Fábio Carvalho (Fulham), José Carlos (Varzim), Paulo Bernardo (Benfica), Tiago Dantas (Benfica), Vasco Sousa (FC Porto) e David da Costa (Lens).

Avançados: Fábio Silva (Wolves), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (Benfica), Gonçalo Borges (FC Porto), Henrique Araújo (Benfica), Pedro Neto (Wolves) e Vítor Oliveira (Braga)