Rui Jorge após os 11-0: "Mantivemos a postura do primeiro ao último minuto"

Declarações do selecionador nacional de sub-21, após a vitória por 11-0 diante do Liechtenstein

Jogo: "Defrontámos uma equipa que não é claramente a realidade de sub-21. Mas temos que perceber estes países a dificuldade que têm e temos que dar o nosso contributo para que possam melhorar e fizemo-lo da melhor maneira. Encaramos o jogo com seriedade, com simplicidade, o avolumar do resultado foi acontecendo de uma forma natural, mantivemos a postura do primeiro ao último minuto, a qualidade de execução não foi a mesma entre a primeira e a segunda parte, mas o comportamento foi muito bom".

Soluções ofensivas para ultrapassar defesa: "O espaço era pouco. Estivemos melhor na primeira parte do que na segunda. Quando a execução não é perfeita num espaço tão curto sente-se no resultado, mas tentámos fazê-lo de uma forma simples e isso é importante".

Próximo jogo, com a Islândia: "O próximo adversário é completamente diferente. O adversário de hoje não tem a qualidade, nem de perto de longe, da Islândia".

Palavra para os adeptos: "Estávamos com saudades de jogar assim. Quero deixar uma palavra a esta gente toda que fez com que os jogadores se sentissem todos muito bem num estádio repleto. Parabéns a todos e obrigado."