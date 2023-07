Rui Jorge após eliminação de Portugal do Europeu sub-21: "A primeira parte foi penosa"

Declarações de Rui Jorge, selecionador português, após a derrota frente a Inglaterra, 1-0, nos quartos de final do Europeu de sub-21, resultado que ditou o afastamento de Portugal

Análise: "A primeira parte foi a pior. A segunda parte foi bem melhor do que a primeira, mas a primeira parte foi penosa. Claro que não estou nada satisfeito com a primeira parte, disse isso aos jogadores, acho que fomos um bocado receosos e só quando sofremos o golo é que nos libertámos um bocadinho. Não tem a ver com o sistema, tem a ver com a confiança com bola, os espaços para jogar estavam lá na primeira parte e nós não o conseguimos fazer. Os espaços estavam lá, as linhas de passe estavam lá, nós não fomos suficientemente bons para as encontrar ou executar."

Segunda parte: "Acho que foi uma boa segunda parte, também acho que já tivemos períodos bons contra a Bélgica e no primeiro jogo. A segunda parte é muito diferente da primeira e quando comparamos as duas partes... É um adversário diferente, as pessoas valorizam de outra maneira. Na verdade acho que foi uma boa segunda parte, mas este nível não se compadece com metades de jogo a jogar bem e outras metades a jogar mal. O nível é alto, não se pode baixar o nível. Quando se baixa é-se penalizado. Nós fomos, a Inglaterra ganhou e venceu bem o jogo."