Rui Jorge após a derrota: "Candidatos e favoritos provam-se dentro de campo"

Declarações ao Canal 11 de Rui Jorge, selecionador dos sub-21 de Portugal, depois da derrota por 2-0 com a Geórgia, na primeira jornada da fase de grupos do Europeu da categoria.

Explicações para a derrota: "Não conseguimos ser superiores na eficácia do jogo. Na primeira parte não jogámos tão rápido como poderíamos em determinadas situações. Estávamos com o jogo controlado, mas não estávamos a criar muito, estávamos pouco agressivos ofensivamente. Pressionámos bem, controlámos o jogo, mas faltou agressividade ofensiva. Criámos pouquíssimas oportunidades. Com dois golos sofridos, tivemos que reagir de outra forma. Alterámos o sistema de jogo para a segunda parte, conseguimos criar algumas situações de golo. Mas o golo não entrou e isso intranquilizou. Lutámos até ao final. A expulsão dificultou e, a partir daí, foi só jogo de coração, pouco tático. Já com muito risco no jogo, podíamos ter sofrido o terceiro jogo."

Mudava alguma coisa agora ou manteria as opções? "Nós estávamos a jogar bem, uma boa primeira parte. Embora com falta de agressividade ofensiva. Estávamos a provocar desgaste no adversário. Mesmo com 0-0, teríamos desgastado a Geórgia. Mas queria mais agressividade ofensiva. Porque é que não houve? É o primeiro jogo... houve alguns movimentos em que a bola podia ter entrado e nós preferimos mantê-la. É uma questão de forma de pensar. O primeiro jogo, não quisemos correr alguns riscos. Mas há zonas onde se devem correr riscos."

Tomás Araújo ligado aos golos e à expulsão. Haverá um trabalho mais difícil para ele? "A expulsão foi já numa fase tardia, em que estávamos a correr algum risco, alguma desorganização, muita vontade e menos discernimento. A expulsão é correta. Mas não [em relação à pergunta], ele teve um erro na primeira parte [lance do 1-0], sabe que o teve. Mas não é por isso que perdemos."

O que vai fazer esta semana? "O mesmo de sempre. Vamos continuar a treinar para nos exibirmos a bom plano. Foi um jogo ingrato para nós, o resultado não traduz o que se passou. Mas a alta competição é assim. Digo muitas vezes: candidatos e favoritos provam-se dentro de campo. Esses têm grande eficácia, como nós tivemos ao longo da fase de qualificação. Mas quando não estamos ao nível que temos de estar, podemos ser penalizados. Hoje aconteceu isso."

Empate entre Bélgica e Países Baixos é um bom resultado? "Não consigo dizer. Bom resultado era a nossa vitória. O nosso resultado foi mau."