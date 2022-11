Rui Jorge antevê "excelente teste" com o Japão e confirma uma ausência

Rui Jorge quer sub-21 a manter o nível de jogo em "excelente teste" com o Japão.

O selecionador português de sub-21, Rui Jorge, espera que a equipa mantenha o nível exibido frente à Chéquia (5-1) no "excelente teste" de terça-feira frente ao Japão, em Portimão, na preparação para o Europeu de 2023.

"Gostaria que tivéssemos um desempenho semelhante em termos de qualidade. (...) Vai ser um excelente teste e gostaria que mantivéssemos o nível do jogo anterior", disse Rui Jorge, em conferência de imprensa realizada em Lagos, deixando muitos elogios ao rival do segundo jogo particular deste estágio no Algarve.

De acordo com o selecionador, Portugal vai defrontar, "eventualmente, a melhor equipa contra a qual esta geração jogou até agora".

"Uma equipa bastante agressiva, com bons momentos de pressão, jogadores com bastante qualidade técnica. Acho que vai ser um desafio muito interessante", antecipou.

O selecionador frisou que a gestão da posse de bola será um dos principais aspetos a ter em conta na receção aos sub-21 japoneses, em comparação com alguns momentos do particular de sexta-feira contra a Chéquia.

"A entrada não foi má - marcámos um golo aos dois minutos -, mas tivemos um período, na primeira parte, em que, pela agressividade defensiva do adversário, não conseguimos ter a segurança de que eu gosto em termos de jogo. Vai ser precisamente uma das coisas à prova amanhã [terça-feira], porque esta equipa é ainda mais agressiva nos seus momentos de pressão alta. O campo tem dimensões mais reduzidas, ou seja, há menos espaço para fugir do adversário", explicou Rui Jorge.

O onze frente aos nipónicos será diferente do utilizado frente aos checos e alguns jogadores "só vão jogar 45 minutos, independentemente de como as coisas estiverem a decorrer", revelou o selecionador de sub-21.

O central André Amaro, do Vitória de Guimarães, não fará parte das opções para a partida, devido a uma lombalgia.

"Não está disponível, mas vai continuar connosco até final de estágio, com autorização do seu clube. Não será nada de grave, mas é impeditivo para o jogo", afirmou Rui Jorge.

A seleção portuguesa de sub-21 defronta o Japão no segundo particular deste estágio, na terça-feira, no Estádio Municipal de Portimão, às 19:15.

Na fase final do Europeu de sub-21, que se disputa na Geórgia e na Roménia em 2023, Portugal integra o Grupo A, defrontando Geórgia (21 de junho), Países Baixos (24) e Bélgica (27).