Rui Jorge antes do jogo com os Países Baixos: "Volto a dizer e sei que parece estranho..."

Declarações do selecionador português de sub-21 na antevisão ao jogo com os Países Baixos, agendado para as 17h00 de sábado. Portugal entrou no Europeu a perder frente à Geórgia (2-0).

Ilações do primeiro jogo: "Volto a dizer e sei que parece estranho, mas, após analisar o encontro, reparei que fizemos bastantes coisas boas. Não fomos incisivos como normalmente conseguimos ser. Foi uma dificuldade que a Geórgia nos criou, para a qual estávamos à espera. Com uma defesa baixa, conseguiram defender bem. Acho que tivemos muito bem noutros aspetos, como a recuperação imediata da posse de bola, fizemos uma pressão com valores acima do normal daqueles que temos como média. Não conseguimos fazer aquilo que normalmente fazemos muito, que é criar boas situações de golo. Criámos, rematámos as vezes que, normalmente, rematámos, mas de zonas menos perigosas e com muito menos peso."

Haverá alguma alteração estratégica? E modificações no onze? "Foram duas partes um bocadinho distintas [contra a Geórgia]. A equipa que iniciou a segunda parte, iniciou-a com uma desvantagem de 2-0. A equipa que começou o primeiro tempo, iniciou-o com 0-0 e manteve esse resultado até aos 37 minutos. O objetivo do jogo é, obviamente, marcar golos e as equipas têm uma ideia para o conseguir. Para criarmos as nossas oportunidades, fazemo-lo, normalmente, através da posse de bola e de desgaste da equipa adversária. Acho que o que nos faltou foi, apenas, dosear o risco. Os jogadores tiveram um grande controlo em relação ao risco de fazer determinados passes, que é uma coisa que, efetivamente, treinamos. Portanto, não os consigo crucificar por aplicarem uma ideia de jogo que temos e que eles não quiseram pôr em causa. Agora é fácil falar porque sofremos golos, mas existem jogos em que também não conseguimos marcar de início e, após o primeiro golo, a coisa modifica bastante. O que eu lhes disse foi que retirei coisas bastantes positivas do jogo. Claro que sofreram um golo de canto, que é uma situação anormal e que já não acontecia desde o play-off de 2017. Aconteceram algumas coisas que, normalmente, não acontecem. Mas faz parte e as grandes equipas não falham nestas pequenas coisas."

Os Países Baixos: "Também teremos dificuldades neste jogo, mas completamente distintas do anterior. Esta é a melhor seleção contra a qual vamos jogar. É uma equipa que se assemelha muito à nossa em termos da qualidade com bola, a velocidade dos seus jogadores é muito grande. Tem bons princípios de jogo, vai-nos colocar dificuldades que, normalmente, não temos. Em termos defensivos, vão-nos pôr muito mais à prova, serão muito mais perigosos. Contudo, também temos as nossas armas, também somos uma boa equipa e vamos tentar ser melhores do que eles."