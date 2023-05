Rui Jorge: a possibilidade de tentar o título, as dificuldades e dois nomes para riscar

Rui Jorge deu a conhecer os jogadores que vão representar a seleção portuguesa no próximo Europeu de sub-21, que irá decorrer na Geórgia e na Roménia, entre 21 de junho e 8 de julho.

Tentar o título? "Procuramos, e desde que estou aqui digo com frequência, que nestas fases finais consigamos demonstrar a qualidade do nosso jogador, da nossa equipa, noutros países, a outros países, a outras pessoas e é o que vamos tentar. Temos o objetivo e, se o fizermos da maneira que por vezes conseguimos, estaremos próximos de conquistar alguma coisa. Mas o nosso foco deve estar na outra parte, no que podemos fazer para estar a esse nível, jogar bem, sermos comprometidos, sermos altruístas no nosso jogo. Se conseguirmos fazê-lo bem, estaremos mais próximo de conseguir um título que tanto desejamos. Mas isso não está acima do resto. Não conseguiremos atingi-lo se não partirmos desses pressupostos."

Dificuldades: "São as dificuldades de uma fase final, todas as equipas tiveram de demonstrar o seu valor para estar ali. A Geórgia é uma exceção porque é o país anfitrião, ainda há alguma expectativa em relação aos jogadores que vão trazer para os sub-21, têm vários na principal, ainda não saiu a convocatória final. Se fizerem baixar todos os seus jogadores, a jogar em casa, com o entusiasmo que estão, criarão dificuldades. Mas é o normal em todos os jogos. Em relação a Bélgica e Países Baixos será a mesma coisa."

Terá ainda de riscar dois nomes. Dúvidas ou acautelar possíveis lesões? "Os dois. Estamos no final da época, temos três jogadores, Francisco Conceição, Afonso Sousa e Fábio Vieira, que tiveram alguns problemas físicos nestes últimos tempos. Temos alguma expectativa em relação a isso e por isso, é uma altura difícil, alguns jogadores entram de férias, e seria muito complicado depois ir buscar um jogador 15 dias parado, para um nível de alta competição como vamos ter e portanto decidimos trazer 25, dois não poderão seguir mas esses dois merecem também muito estar aqui, estamos confortáveis com eles se tivermos de avançar com eles também."